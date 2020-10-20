За месяц работы системы «Инцидент менеджмент» в Валуйском округе рассмотрено 44 обращения. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе отлажена эффективная работа системы «Инцидент менеджемент». Только за последний месяц было 44 обращения валуйчан, большая часть которых касается благоустройства, дорог, ЖКХ.

Так, житель Валуйского городского округа написал: «Шел сегодня через подвесной мост, доски практически все оторванные». Специалисты администрации обратились в МБУ «Валуйское благоустройство». В кратчайшие сроки проведены работы по ремонту моста.

По улице 1 Мая в районе остановки общественного транспорта спилили больное дерево. Валуйчане обратились с просьбой убрать остатки старого пня и закопать яму. В течение нескольких дней коммунальщики убрали остатки дерева и полностью восстановили покрытие тротуарной дорожки.

Валуйчане пожаловались на отсутствие «лежачего полицейского» по улице Максима Горького, 94. Специалисты администрации Валуйского городского округа направили запрос коллегам из профильного ведомства на установку «искусственной неровности» по указанному адресу. Перед пешеходным переходом сразу же были выполнены работы по установке «лежачего полицейского».