В Белгородской области за минувшие сутки выявлено 95 новых заражений коронавирусом. Фото: "КП" Архив

По данным федерального сайта на 19 октября за минувшие сутки в Белгородской области число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 95 человек. Общая цифра заражений с начала пандемии по региону — 10 362. По России за минувшие сутки число новых заражений достигло 15 982 случаев. 179 пациентов в РФ за минувшие сутки скончались от заражения коронавирусом.

У наших соседей по Центральному Черноземью за сутки наибольшее число новых случаев заражения в Воронежской области — 237 (всего 21 826). В Орловской области заразились 124 жителя (всего 10 484), в Курской области — 96 (9 562)(, в Тамбовской области — 72 (8 843), в Липецкой области — 71 (7 130).