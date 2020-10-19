НИУ «БелГУ» подарил ведущим белгородским библиотекам «Нобелевский код»

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

НИУ «БелГУ» подарил Центральной городской библиотеке и Белгородской государственной универсальной научной библиотеке экземпляры научно-популярного издания «Нобелевский код» русской литературы». Белгородский государственный национальный исследовательский университет выпустил научно-популярное издание «Нобелевский код» русской литературы», приуроченное к завершению создания аллеи нобелевских лауреатов на территории НИУ «БелГУ» и предстоящему открытию Нобелевской гостиной в педагогическом институте НИУ «БелГУ». Отметим, что аллея вошла в Книгу рекордов России как уникальный объект, не имеющий аналогов в стране.

В книге «Нобелевский код» русской литературы» собрана информация о жизни и творчестве российских лауреатов Нобелевской премии по литературе, включая их Нобелевские лекции и речи при вручении престижной награды. Издание предназначено для широкого круга читателей. 45 экземпляров книги были подарены Центральной городской библиотеке и Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.