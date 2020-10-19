Услугами и сервисами Россети Центр можно воспользоваться дистанционно

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В удаленном формате доступны все услуги, предоставляемые энергетиками. Подать заявки на услуги техприсоединения в электронном виде можно через личный кабинет на официальном портале «ТП.РФ» портал-тп.рф. Для этого потребителю необходимо зарегистрироваться, указав категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль. А после активации - добавить объект подключения, заполнить специальную форму заявки и прикрепить копии документов.

Заявку на установку или замену счетчика электроэнергии, сопровождение техприсоединения, увеличение мощности, иные услуги, задать вопрос или оставить обращение, касающееся качества электроснабжения, можно подать на сайте «Россети Центр» в разделе «Потребителям». Также услуги компаний возможно получить через мобильное приложение группы компаний.

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Самостоятельно узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребители также могут на сайте компании в разделах «Информация об отключении», либо через приложение Viber, направив текстовое сообщение на номер +7 (915) 369-69-69.

Также по вопросам отключения э/э, качества э/э можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» светлаястрана.рф. Оперативно получить информацию о деятельности компаний можно через социальные сети и Контакт-центр «Россети Центр», круглосуточно принимающий звонки от граждан по бесплатному прямому номеру 8-800-220-0-220 или 13-50 (для стационарных телефонов).