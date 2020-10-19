В понедельник и последующие дни на Белгородчине будет прохладно. Фото: "КП" Архив

Наступившее перед выходными похолодание продолжится и на следующей неделе. 19 октября, в понедельник, ночью температура воздуха опустится до +4°C. Температура воздуха днем будет +7...+10°C. В последующие дни погода существенно не изменится. А вот в пятницу-субботу синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +17°C.

Похоже, осень таки вступила в свои права в Белгороде. Так что при выходе на улицу одеваемся тепло. В понедельник несильный ветер Юго-Западного направления существенно на погоду не повлияет. В Белгородской области будет наблюдаться значительная облачность, но вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы.