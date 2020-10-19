В Яковлевском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В селе Стрелецкое Яковлевского городского округа в поле при проведении сельскохозяйственных работ рабочий обнаружил боеприпас. Он сразу сообщил об опасной находке в районный отдел полиции. Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли артиллерийский снаряд 76 мм. Боеприпас был вывезен и ликвидирован на специальном полигоне.

Спасатели напоминают, что если вы обнаружили боеприпас, необходимо немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону 112 или 101, или в полицию 102. Земляные или другие работы необходимо остановить. Потом установите предупредительные знаки из подручных материалов.

Категорически запрещается предпринимать любые действия со снарядами.