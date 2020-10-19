В Валуйском округе за 10 лет посадили 5984 гектар лесов. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Основная цель проекта «Зеленая столица» - высадка лесов на эрозионно опасных участках, деградированных и малопродуктивных угодьях. За 2010-2020 годы на территории Валуйского городского округа уже высажены зеленые насаждения на площади 5984 гектара.

Проведен ремонт зеленых насаждений придорожных территорий в селе Колыхалино и селе Шелаево, «Аллеи новорожденных», сквера «Победы» в честь погибших односельчан к 70-летию победы в Великой Отечественной войне в селе Шелаево.

В хуторе Ромашовка прошли мероприятия по осенней посадке семян абрикоса на площади 20 гектар. Плановое задание на осень этого года - 166 гектар зеленых насаждений, кроме этого, валуйчанам предстоит пересадить растения на площади 80 гектар и на 302 гектарах провести ремонт лесных насаждений.