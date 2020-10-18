Молодого врача белгородской горбольницы №2 нашли мертвой в собственной квартире

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В Белгороде в собственной квартире обнаружили тело молодого врача городской больницы №2. При ней не было обнаружено никаких предсмертных записок. Установить причину и обстоятельства смерти должны следственные органы.

В региональном департаменте здравоохранения смерть врача-хирурга прокомментировала замначальника Людмила Крылова. Она, в частности, опровергла слухи, что молодого врача истязали на работы из-за коронавируса и она из-за чрезмерной нагрузки могла принять сильнодействующие препараты с алкоголем. Людмила Крылрова сообщила, что сильных медикаментозных препаратов в день смерти покойная не употребляла. Она отметила:

- У нас принудительного пребывания за стенкой лечебных учреждений нет. Все люди знают правила, по которым они работают, и они на них соглашаются.