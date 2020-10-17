В Белгородской области за минувшие сутки выявлено 96 новых заражений коронавирусом. Фото: "КП" Архив

По состоянию на 17 октября, как сообщает федеральный штаб, в Белгородской области коронавирусная инфекция выявлена в 96 случаях. Общее число зараженных с начала пандемии составило 10 176 жителей.

У соседей по Центральному Черноземью также наблюдается устойчивый рост заболеваний. Так, в Воронежской области за сутки коронавирус подтвержден у 224 человек (всего 21 356 с начала пандемии). В Орловской области число зараженных за сутки составило 118 человек (всего 10 240), в Курской — 93 (всего 9 369), в Тамбовской — 69 (всего 8 701), в Липецкой — 68 (всего 6 992).

В целом по России число новых случаев заражения за минувшие сутки составило 14 922 человека, от заражения COVID-19 за сутки скончались 279 человек.