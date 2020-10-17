В селе Булановка Белгородчины благоустроена новая зона отдыха. Фото пресс-службы администрации шебекинского городского округа

В Шебекинском городском округе реализован проект «Благоустройство зоны отдыха в селе Булановка». Здесь проведены работы по обустройству дорожек тротуарной плиткой, установлены новые скамейки, урны, светильники, видеонаблюдение, малые архитектурные формы, световая композиция, выполнено озеленение.

В результате у жителей Булановки появилась новая комфортная зона для отдыха. Мероприятие проведено в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщила администрации Шебекинского городского округа.