Новый Промышленный парк построят в Губкине. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкине начато строительство промышленного парка с одноименным названием. Для реализации инвестиционного проекта администрацией городского округа компании предоставлен в аренду земельный участок площадью 16 гектаров. Общий объем инвестиций по проекту составит более 1 млрд рублей. Ожидается создание не менее 450 рабочих мест.

Начаты подготовительные и проектно-изыскательские работы. В ближайшем будущем здесь вырастут два производственных корпуса, в которых инвесторам будут предлагаться в аренду производственные помещения.

Также управляющая компания предлагает инвесторам построить индивидуальные производственные корпуса с рассрочкой выкупа в собственность сроком до 8 лет.