Где в Старом Осколе перекроют движение. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Временно, с 15 октября до 9 ноября 2020 года, прекращено сквозное движение транспортных средств по правому дублеру проспекта Алексея Угарова в районе торгового центра «Линия». Остановка движения связана с проведением работ по благоустройству.

Второе ограничение движения связано с проведением работ по демонтажу участка автомобильного путепровода. С 00.00 часов 24 октября до 05.00 часов 26 октября 2020 года будет прекращено сквозное движение транспортных средств по проспекту Губкина.

Это произойдет в районе гаражно-строительного кооператива «Соковое» и остановки общественного транспорта «Оскольский завод металлургического машиностроения».