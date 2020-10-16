В Белгородской области в ДТП погибли водитель и два его пассажира

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 16 октября, около 19.30 в Вейделевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в селе Зенино на автодороге "Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки" 32-летний автомобилист за рулем "ВАЗ 2107", двигаясь со стороны города Валуйки в направлении поселка Вейделевка, выехал на встречную полосу и врезался "Сканию". Большегрузом управлял 40-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «семерки» и два его пассажира - 57-летний мужчина и 51-летняя женщина скончались. На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного произошедшего.