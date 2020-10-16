УФССП России по Белгородской области временно ограничит личный прием граждан

УФССП России по Белгородской области информирует о временном ограничении личного приема граждан. Фото пресс-службы ведомства.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области информирует, что с 19 октября 2020 временно ограничит личный прием граждан в аппарате Управления и его структурных подразделениях.

Несмотря на временное ограничение приема граждан, в каждом структурном подразделении и в административном здании аппарата Управления (Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 109) установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

Отметим, что по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в кратчайшие сроки будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. По вопросам, требующим оперативного реагирования, белгородцы могут обратиться по телефонам, номера которых размещены на официальном сайте (http://r31.fssp.gov.ru/) в разделе «Контакты» (http://r31.fssp.gov.ru/contacts/).

Кроме этого можно воспользоваться электронными ресурсами на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (http://r31.fssp.gov.ru/).

Подчеркнем, что оплатить долги можно не посещая судебного пристава через Банк данных исполнительных производств, Единый портал государственных услуг, а также, установив на телефон мобильное приложение «ФССП». Проверить свои данные на предмет наличия или отсутствия задолженности в «Online» режиме можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». С помощью сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» граждане могут оперативно решить свои вопросы в сфере принудительного исполнения. Сервис позволяет в электронном формате получать у судебного пристава информацию, знакомиться с документами, направлять заявления и получать разъяснения по различным вопросам исполнительного производства.

Также для взаимодействия c судебными приставами можно воспользоваться сервисом «Интернет — приемная». Заполнение формы электронного обращения, подаваемого через систему «Интернет приемная» не займет много времени. При заполнении формы электронного обращения необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также заполнить поле «Обращение» и изложить в ней суть обращения. Текст обращения можно написать, как в предложенной форме, так и прикрепить отсканированное письмо с подписью и печатью.