В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще 2 человека. Фото: "КП" Архив

Как сообщил областной штаб, в Белгородском области за минувшие сутки от заражения COVID-19 скончались еще два человека. Число жертв коронавирусной инфекции в регионе достигло 70. Всего на госпитализации по состоянию на 16 октября находится 524 человека, 59 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за минувшие сутки в области выявлено 91 случай заражения коронавирусом, а число заболевших с начала пандемии составило 10 080 человек. 6 133 белгородца находятся на самоизоляции, еще 7 763 — самоизолированы по контакту с заболевшими.

Наибольшее число новых заражений пришлось на областной центр — 25 случаев (всего 2 317), следом идет Белгородский район — 14 заражений (всего 1 142), Алексеевский горокруг — 10 (482), Бирюк — 7 (219) и Прохоровский район — 6 (209). Есть заражения и в других муниципалитетах области.