В Белгородской области энергетики завершают переход от аналоговой радиосвязи к цифровой

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершает проект по обеспечению всех районов электрических сетей цифровой оперативно-диспетчерской связью. В текущем году устаревшие аналоговые системы будут полностью заменены на цифровые, а зона покрытия цифровой радиосвязью составит 100% территории Белгородской области.

Основными функциональными возможностями цифровой радиосвязи является централизованное управление сетью, регистрация, архивация и прослушивание всех переговоров, автоматическое переключение каналов абонентских радиостанций при попадании в зону действия ближайшего ретранслятора (геороуминг), индивидуальные, групповые и аварийные вызовы бригад диспетчером.

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