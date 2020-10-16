Белгородцы 31 января будут отдыхать дома. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В 2020 году белгородцы, как и все россияне, проведут последний день уходящего года дома. Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением сделал 31 декабря выходным. В правительстве о переносе выходных дней в 2021 году отметили, что 2 и 3 января и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

Таким образом россияне получили новогодние праздники, которые продлятся десять дней с 1 по 10 января.