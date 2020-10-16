В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 91 жителя. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб, по состоянию на 10.30 16 октября в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвержден еще у 91 жителя. Общее число заболеваний с начала пандемии составило 10 080 человек.

У наших соседей по Центральному Черноземью также наблюдается рост заболеваний. Так, в Воронежской области за минувшие сутки выявлено 226 новых заболевших (всего 21 132 человека). В Орловской области число новых заболеваний составило 117 случаев (всего 10 122), в Курской — 90 случаев (всего 9 276), в Тамбовской — 68 (8 632), в Липецкой — 67 (6 924).