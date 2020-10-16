В Белгородской области от отравления угарным газом скончались пожилые мужчина, женщина и 8-летний ребенок. Фото: "КП" Архив

В Борисовском районе Белгородской области от отравления угарным газом скончались три человека — мужчина 1942 года рождения, его супруга 1946 года и 8-летний ребенок. Борисовским межрайоным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области по факту происшествия в Борисовском районе проводится доследственная проверка.

Проверку начали сразу после того, как вечером 15 октября 2020 года в правоохранительные органы сообщили, что в жилом доме в поселке Борисовка обнаружили тела троих человек.

Как сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета, в настоящее время следователи осматривают место происшествия, специалисты газовой службы делают замеры воздуха в доме. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.