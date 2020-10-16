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Коронавирус Covid-19

Белгородские медики приступили ко второму этапу вакцинации от коронавирусной инфекции

Вакцина требует особых условий хранения
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские медики приступили ко второму этапу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Белгородские медики приступили ко второму этапу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Фото: "КП" Архив

Как рассказала заместитель губернатора, начальник областного департамента здравоохранения Наталия Зубарева на прошедшем брифинге, главный врач областной инфекционной больницы с утра 15 октября уже сделал прививку от коронавирусной инфекции. Сейчас медики ждут второй транш вакцины, ее осваивают, чтобы быть готовыми ее использовать. И как только поступит информация от министерства здравоохранения, процесс пойдет. При этом начальник областного депздрава отметила, что вакцина требует особых условий хранения. В частности, она сказала:

- Приобретены специальные холодильники и контейнеры для транспортировки этой вакцины, так как она требует особых условий хранения: поддержания температуры не выше 18 градусов. Условия ее использования серьёзные, но мы к этому готовы.