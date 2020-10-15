В Белгороде в Марфо-Мариинской обители открылся Игуменский корпус

Фото пресс-службы Корпорации ЖБК-1.

14 октября, в один из самых почитаемых православных праздников - Покрова Пресвятой Богородицы - митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил возведенный Игуменский корпус Марфо-Мариинского женского монастыря. Подобного здания на территории обители раньше не было, а потребность в нем назрела давно, уточнили в Епархии. В Игуменском корпусе разместились кельи для монахинь и паломников, зал для собраний духовенства, а также административные помещения.

Владыка Иоанн отметил красоту и уникальность корпуса, который воплотил в себе сочетание современных и традиционных архитектурных приемов XVII века. В стилистике архитекторы ориентировались на Успенско-Никольский храм. Именно его элементы, были использованы при строительстве Игуменского корпуса. Для того, чтобы корпус не доминировал в ансамбле над главными зданиями монастыря – историческими храмами, его отдельные элементы были немного упрощены. На стене Игуменского корпуса создана арка для 4-х метровой иконы святых Марфы и Марии. Две башни на входных группах также названы в честь святых сестер.

Фото пресс-службы Корпорации ЖБК-1.

В ходе торжественной церемонии открытия митрополит Иоанн подчеркнул, что за годы совместной работы Епархии, органов власти, благотворителей и строителей удалось не только восстановить Покровский храм и Николо-Успенский собор, но и восстановить монашескую жизнь в обители.