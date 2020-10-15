В Белгороде прошло совещание в ходе проверки мобилизационной подготовки компаний ТЭК

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В областном центре с рабочим визитом побывал директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин. Он встретился с секретарем Совета безопасности Белгородской области Олегом Мантулиным. Рабочая встреча состоялась в ходе проверки мобилизационной подготовки компаний топливно-энергетического комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области. Участие в совещании принял заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Участники мероприятия определили контуры взаимодействия Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России и Совета безопасности Белгородской области в части обеспечения экономической безопасности ТЭК. Отдельное внимание в ходе встречи было обращено на безопасность и антитеррористическую защищенность объектов ТЭК, противодействие киберугрозам и профилактику правонарушений в сфере экономической безопасности топливно-энергетического комплекса.