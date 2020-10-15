В Старом Осколе 15 октября откроют 200 дополнительных коек для разгрузки основного ковидного госпиталя Фото: "КП" Архив

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что в Старом Ссколе сегодня в течение дня планируют открыть 200 дополнительных коек, чтобы разгрузить основной ковид-госпиталь. Также на следующей неделе, вторник-среду, планируют развернуть 110 новых коек в Шебекино. Такие сроки в депздраве объяснили тем, что койки должны быть обеспечены кислородом. И таким образом появится возможность разгрузить самую востребованную и большую площадку — городскую больницу №2. Также к 1 ноября пообещали открыть дополнительные 115 коек в Чернянке. Кроме того, в планах, по мере развития эпидемиологической ситуации, введение дополнительных коек в Борисовке.