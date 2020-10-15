В Белгороде за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 37 человек. Фото: "КП" Архив

Как сообщает областной оперативный штаб, по состоянию на 15 октября в регионе за минувшие сутки выявлено 94 новых случая заболевания COVID-19. 37 из них пришлось на Белгород. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 9 989 человек. На госпитализации находятся 518 пациентов, в тяжелом состоянии 42, они подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции находятся 6 095 человек, по контакту с заболевшими — 7 721. Число умерших прежнее, 68 человек.

По муниципалитетам заболевания распределились следующим образом: 2 317 — Белгород (+37 за сутки, 1701 выздоровевших, 24 умерших); 1 503 — Старооскольский городской округ (+2 за сутки, 1293 выздоровевших, 6 умерших); 1 142 — Белгородский район (+5 за сутки, 961 выздоровевших, 8 умерших); 622 — Губкинский городской округ (+8 за сутки, 514 выздоровевших, 2 умерших); 526 — Яковлевский городской округ (+10 за сутки, 424 выздоровевших, 6 умерших); 482 — Алексеевский городской округ (+2 за сутки, 396 выздоровевших, 1 умерший); 437 — Ракитянский район (+5 за сутки, 387 выздоровевших, 7 умерших); 430 — Новооскольский городской округ (+1 за сутки, 412 выздоровевших); 428 — Шебекинский городской округ (+6 за сутки, 351 выздоровевших, 4 умерших); 289 — Валуйский городской округ (276 выздоровевших, 3 умерших); 230 — Корочанский район (+2 за сутки, 200 выздоровевших); 219 — Красногвардейский район (191 выздоровевших, 3 умерших); 209 — Прохоровский район (+2 за сутки, 159 выздоровевших); 206 — Волоконовский район (+4 за сутки, 171 выздоровевших); 196 — Ивнянский район (+1 за сутки, 172 выздоровевших); 160 — Чернянский район (152 выздоровевших); 148 — Борисовский район (+1 за сутки, 100 выздоровевших); 105 — Краснояружский район (+6 за сутки, 81 выздоровевших); 104 — Вейделевский район (98 выздоровевших, 2 умерших); 100 — Грайворонский район (99 выздоровевших, 1 умерший); 69 — Красненский район (60 выздоровевших); 47 — Ровеньский район (+2 за сутки, 34 выздоровевших); 20 — Другие регионы (11 выздоровевший, 1 умерший).