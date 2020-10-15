В Белгороде рыбак обнаружил утонувшего в пруду мужчину

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгород позвонил очевидец трагедии, которая произошла на Ячневском пруду. Отправившись на рыбалку, он увидел тело погибшего мужчины на поверхности воды. Водолазы Управления ГОЧС города Белгород, выехавшие к месту происшествия, извлекли из пруда тело мужчины 1967 года рождения. Затем его передали сотрудникам полиции. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели утонувшего.

Главное управление МЧС России по Белгородской области подчеркивает, что пренебрежение элементарными правилами безопасности нередко приводит в печальным последствиям. И напоминает, что в осенний период запрещается выходить на отдаленные водоемы. Также следует остерегаться заболоченных и топких мест, где можно провалиться в трясину. Рыбакам следует иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности, а также средства оповещения о своем местонахождении. Категорически запрещено рыбачить в нетрезвом состоянии, так как алкоголь замедляет реакцию и притупляет чувство опасности.