В Белгороде с торгов уйдут арестованные квартиры, дома и земельные участки должников. Фото: "КП" Архив

В Белгороде 26 октября пройдут торги по продаже арестованного имущества должников — квартиры, дома, земельные участки. Всенго на торгах будет реализовано имущество по 8 лотам на общую сумму 7 047 745 рублей. Торги пройдут в электронном формате.

Так, на продажу выставлены: 1/3 доля в праве общей долевой собственности земельного участка, площадью 516 квадратных метров, 1/3 доля в праве общей долевой собственности жилого дома, площадью 91,4 квадратных метров, расположенных в Белгороде по улице Юннатской (начальная продажная цена 842 133 рублей); квартира, площадью 67,7 квадратов, расположенная в Старом Осколе (начальная продажная цена 2 231 200 рублей); земельный участок, площадью 1519 квадратов, объект незавершенного строительства, расположенные в Белгородском районе, селе Драгунское, (начальная продажная цена 741 600 рублей. С условиями участия в торгах, а также полным списком выставленных лотов можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях. Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».