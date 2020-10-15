В Новооскольском городском округе 34-летний мужчина на подпитии подрался с полицейским. Фото: "КП" Архив

В отношении 34-летнего жителя Новооскольского городского округа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Во время следствия выяснилось, что участкового уполномоченного полиции вызвали в дом на хутор Соколовка Новооскольского городского округа для разбирательства семейного рукоприкладства. При этом молодой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на законные требования участкового проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, дважды ударил сотрудника полиции кулаком.

Буяна задержали, следствие выяснит все причины его поведения в ходе расследования уголовного дела.