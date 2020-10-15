В Белгороде выясняют причины, из-за которых в водоеме погиб мужчина. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел Белгорода организовал проведение доследственной проверки по факту гибели мужчины в водоеме. Предварительно выяснено, что мужчина на спор решил доказать приятелям, что сможет переплыть пруд, но сил не хватило.

Трагедия разыгралась 13 октября 2020 года, когда компания мужчин распивала спиртное в гаражах в районе улиц Менделеева и Урожайной. Решив показать приятелям, что сможет переплыть пруд, 53-летний мужчина утонул. Его тело из воды извлекли спасатели.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.