В Алексеевке Белгородской области ночью сгорел автомобиль «БМВ Х-5»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о пожаре в автомобиле «БМВ Х-5» в дежурную службу Алексеевки поступило в 14 октября, в 3 часа 09 минут. Звонившие рассказали, что по улице Крылатской горит авто. Дежурный караул пожарно-спасательной части №16 выехал на вызов. Было установлено, что огонь повредил салон автомобиля и моторный отсек. Причина пожара, по предварительным данным, - поджог.

Всего за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 4 пожара. Так, пожарные выезжали в село Потудань Старооскольского городского округа, где по улице Заречная горел дом. В селе Незнамово Старооскольского городского округа сначала загорелся сарай, а затем огонь перекинулся на гараж, в двух строениях обрушилась кровля. В Белгороде по переулку 3-й Индустриальный горело не экплуатируемое здание. К месту пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1 и специализированной пожарно-спасательной части. В результате происшествия строение было повреждено огнем на всей площади. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.