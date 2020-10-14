Стали известны подробности о двух умерших от коронавируса пациентах. Фото: "КП" Архив

В региональном оперативном штабе сообщили, что два умерших от заражения коронавирусом тяжелых пациента проходили лечение в городской больнице №2. Один из них — 47-летний житель Яковлевского горокруга, другой — 68-летний житель областного центра.

По состоянию на 14 октября жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 68 жителей. Больше всего умерших в Белгороде — 24 человека, В Белгородском районе — 8, в Ракитянском — 7, в Старооскольском и Яковлевском горокругах — по 6.

Напомним, что за минувшие сутки в области выявлено 92 новых случая заболеваний, всего с начала пандемии число заболевших достигло 9 895. На госпитализации находится 500 человек, 52 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.