В Белгороде развернут еще 320 дополнительных коек для ковидных больных. Фото: "КП" Архив

Еще 320 дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией развернут на базе пульмонологии бывшей горбольницы №1. Как объяснила первый заместитель начальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова,юридически — это уже одна из площадок горбольницы №2. В отделении существуют свои кислородные мощности. Но кислородную поддержку усилят, над этим сейчас работают, пообещали в депздраве. Людмила Крылова также рассказала, что врачей и медсестер перепрофилируют в основной пул бойцов, которые должны работать на передовой. Замначальника областного депздрава, в частности, сказала:

- Кислород нужен не только для аппарата ИВЛ, но и для кислородных масок и концентраторов. Эти устройства мобильные, их мы передвигаем по палате. Мы уже сейчас проводим обучение дополнительного персонала. Все свои ресурсы, которые ранее были задействованы в узкопрофильных медицинских направлениях, мы до последнего держали в резерве, а сейчас перепрофилируем этих врачей и медсестер в основной пул бойцов, которые должны работать на передовой.