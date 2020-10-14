В Белгородской области с 15 октября стартует отопительный сезон. Фото: "КП" Архив

С 15 октября в Белгородской области стартует отопительный сезон. При этом, уточнили в мэрии Белгорода, тепло в квартиры жителей областного центра будут подавать в течении трех дней. Также с завтрашнего дня тепло подадут и жителям Старого Оскола.

Подача тепла в течение трех дней обусловлена регулировкой давления в системе теплоснабжения. И чтобы избежать аварий, тепло будет подаваться в течение этих трех дней.

О подаче тепла в квартиры старооскольцев на своей странице в группе «ВКонтакте» написал глава городского округа Александр Сергиенко. Он также отметил, что подача тепла будет проводиться поэтапно.

Напомним, что в образовательные учреждения области, в организации социальной сферы и здравоохранения тепло было подало еще 5 октября.