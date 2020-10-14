Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Wink эксклюзивная премьера – новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове»

Сериал показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности
КомментироватьОставить комментарий
Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом.

Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом.

Wink представляет эксклюзивную цифровую премьеру — психологический триллер «Слёборн: эпидемия на острове». Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. Все восемь эпизодов сериала уже доступны в Wink.

«Слёборн» снят режиссером Кристианом Альвартом — создателем высокорейтинговых картин «Пандорум» и «Берлинские легавые». Съемки триллера проходили в 2019 году задолго до пандемии. Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который оказался тесно связан с развитием событий в 2020 году и пандемией коронавируса.

Сериал наглядно показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности. «Слёборн» — датско-немецкий остросюжетный сериал со скандинавским шармом и затягивающим действием. Кинокартина несомненно понравится любителям сериала «Мост» и других скандинавских и европейских фильмов.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).