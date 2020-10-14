Арест транспорта заставил белгородского фермера оплатить долг по арендной плате. Фото: "КП" Архив

В результате запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств судебным приставам удалось взыскать с фермера-должника более 900 тысяч рублей долга за арендную плату.

Исполнительные документы о взыскании с крестьянско-фермерского хозяйства задолженности в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области поступили на исполнение в Чернянское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав применил комплекс мер принудительного характера, в том числе вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении 9 единиц самоходных машин и 3 единиц транспорта, зарегистрированных за должником. Также судебный пристав предупредил должника об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) и вынес требование предоставить информацию о местонахождении транспортных средств, самоходных машин для ареста имущества.

Не желая доводить дело до применения мер принудительного исполнения, руководство крестьянско-фермерского хозяйства оплатило задолженность в полном объеме.