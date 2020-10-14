СберУниверситет предоставил лучшим учителям Белгорода доступ к библиотеке Сбера

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Список обнародован в начале октября 2020 года. Итоги конкурсного отбора утверждены приказом Министерства просвещения России.Призами для победителей стали сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к виртуальной Библиотеке Сбера, где собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

Управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев:

«Лучшим педагогам нашей области мы предоставили доступ к лучшим книгам о развитии внутреннего потенциала. Поддержка и развитие образования - часть корпоративной социальной ответственности Сбера. Надеемся, что дополнительные знания, полученные из этих книг, позволят учителям внести весомый вклад в развитие будущих поколений. Нам приятно, что среди победителей так много учителей из Белгородской области. Искренне их поздравлям!»

В числе победителей Татьяна Агеева, учитель иностранного языка Средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Губкин), Лилия Винтер, учитель изобразительного искусства Гимназии №3 (г. Белгород), Юлия Калиш, учитель начальных классов Средней общеобразовательной школы №16 с углубленным изучением отдельных предметов, Татьяна Катаева, учитель иностранного языка Прохоровской гимназии, Валерия Кравцова, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №40, Михаил Ладных, учитель физики Образовательного комплекса «Алгоритм успеха», Лариса Мишина, учитель химии и биологии Средней общеобразовательной школы №45 (г. Белгород), Светлана Становская, учитель истории и обществознания Ровеньской средней общеобразовательной школы №2, Оксана Филонова, учитель русского языка и литературы Средней политехнической школы №33, Юлия Флигинских, учитель русского языка и литературы Гимназии №22 (г. Белгород).

Решение о включении в «Золотую тысячу» принимается ежегодно в канун Дня учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Конкурс проводился в соответствии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. В нем принимают участие учителя, педагогический стаж которых не менее трех лет. В 2020 году за победу в конкурсе боролись педагоги всех 85 регионов страны.