Молодого белгородца обвинили в содействии террористической деятельности. Фото: "КП" Архив

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области расследует уголовное дело в отношении 20-летнего белгородца, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Преступная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.General В сети Интернет молодой человек оказывал информационную поддержку членам международных террористических организаций.

Также в ходе следствия выяснилось, что в 2018 году через мессенджер путем уговоров под предлогом религиозного единства стал склонять своего знакомого по переписке к вступлению в одну из международных террористических организаций. Впоследствии этот человек покинул территорию России и в одной из арабских стран вступил в ряды террористов.

Следователи предъявили молодому человеку обвинение в склонении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время молодой человек отбывает наказание за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.