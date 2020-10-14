В белгородском депздраве прокомментировали замечания по оснащенности и отсутствию профильных специалистов в шебекинском роддоме. Фото: "КП" Архив

В областном департаменте здравоохранения отреагировали на слухи об отсутствии должной оснащенности и профильных специалистов в роддоме Шебекино. Напомним, что накануне в специализированное медучреждение перевели шесть беременных женщин и рожениц с коронавирусной инфекцией. Само учреждение рассчитано на 53 пациентов.

Как рассказала первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, всей линейки врачей, которые предусмотрены для акушерского стационара, в ковидном госпитале нет. В шебекинском межучреждении есть акушеры-гинекологи и врач-терапевт, которые контролирует состояние женщин. Людмила Крылова, в частности, отметила:

- Все необходимые исследования по экстренным показаниям будут, безусловно, проводиться. Все это происходит потому, что в этой зоне мы минимизируем физическое присутствие самих врачей. При необходимости результаты анализов анализируются дистанционно, мы привлекаем нужных специалистов в режиме телемедицины. Женщины, которые там находятся, нуждаются в минимальной фармацевтической поддержке. Цель пребывания там — это изоляция и наблюдение за будущей матерью и ребенком, а для женщин, поступающих туда на сроке родов, — невозможность родоразрешения в обычных стационарах.