В Белгороде скончались еще два пациента, зараженные коронавирусом

В Белгороде скончались два пациента, зараженные коронавирусом. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще два человека — жители областного центра. Всего с начала пандемии в области число жертв коронавирусной инфекции достигло 68 человек, в Белгороде заражение коронавирусом стало причиной смерти 24 тяжелых пациентов.

Как сообщил областной штаб, по состоянию на 13 октября число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 84 человека (с начала пандемии — 9 803). На госпитализации находится 523 белгородца, 49 из них — ы тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число всех заражений за минувшие сутки пришлось на областной центр — 19 случаев (всего 2 246), следом, согласно статистическим данным, идет Белгородский район — 17 случаев (всего 1 119) и Алексеевка — 13 случаев (всего 463).