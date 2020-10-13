Коронавирус: 243 предупреждения за нарушения санитарных норм выдали белгородским магазинам и кафе

243 предупреждения за нарушения санитарных норм выдали белгородским магазинам и кафе. Фото: "КП" Архив

8 973 торговых объекта и точек общепита на предмет соблюдения масочного режима проверили сотрудники департамента экономического развития области. В результате 243 организации получили предупреждения. Также был составлен 121 протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Отметим, что проверки проходили совместно с администрациями муниципалитетов, Совбезом области и Роспотребнадзором.

Как отметил секретарь регионального Совбеза Олег Мантулин, нарушения проверяющие находили практически во всех муниципалитетах. Но больше всех их зарегистрировано в Белгороде, Белгородском районе и Алексеевском округе. Ответственнее относятся к рекомендациям роспотребнадзора в Вейделевском, Ракитянском районах и Грайворонском округе. При этом только за неделю проверяющие приостановили деятельность десяти объектов в областном центре и одного – в Валуйском округе. После того, как были устранены нарушения, этим организациям разрешили вновь открыться

Проверки будут проходить и в течении текущей недели.