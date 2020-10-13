В Белгородской области энергетики подключили к сети новый ремесленный парк

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение нового ремесленного парка, который строится в селе Колотиловка Краснояружского района. Совокупная потребляемая мощность парка составит 149,5 кВт.

Для обеспечения воссозданной этнической деревни XVII-XIX века энергетики реконструировали трансформаторную подстанцию с увеличением мощности и построили участок кабельной линии для подключения деревянных мельниц, мастерских и жилых домов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Ремесленный парк-музей под открытым небом станет частью историко-культурного комплекса «Слобожанщина». Это позволит возродить село за счет повышения его туристической привлекательности и качества жизни населения.

Кроме электроснабжения этнической деревни, специалисты модернизировали схему электроснабжения, выполнив реконструкцию свыше двух километров ЛЭП 0,4-10 кВ, перенос двух комплектных трансформаторных подстанций и строительство 4,8 км новых кабельных линий 0,4 кВ наружного освещения. Теперь центр Колотиловки освещают 127 светодиодных светильников. Управление режимами их работы обеспечивается посредством автоматизированной системы.

- Комплексный подход к модернизации электрических сетей позволяет сделать электроснабжение потребителей, проживающих в небольших и отдаленных населенных пунктах, значительно более надежным и качественным, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Теперь вместе с реконструкцией ветхих, отслуживших свой срок сетей, заменой оборудования и пересмотром схем электроснабжения мы нередко строим или обновляем сеть наружного освещения, чтобы условия жизни сельского населения по уровню комфорта были максимально приближены к городским.