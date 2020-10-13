Белгородскому концертному оркестру духовых инструментов исполняется 30 лет!

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

17 октября в Большом зале Белгородской государственной филармонии концертный оркестр духовых инструментов отпразднует свое 30-летие. В этот вечер коллектив выступит под управлением главного дирижера — Юрия Меркулова и дирижера Юрия Юрина. В праздничном концерте примут участие солисты филармонии — лауреаты международных конкурсов Евгений Добров, Татьяна Дружинина, Екатерина Новикова, Оксана Никитина, Наталья Пашун, Наталья Ткаченко, Михаил Токаев, Михаил Пидручный, заслуженный артист РФ Владимир Бойко, а также солисты оркестра. В программе для поклонников оркестра будет звучать современная популярная музыка для духового оркестра.

Отметим, что концертный оркестр духовых инструментов — один из самых популярных коллективов Белгородской государственной филармонии. Репертуар оркестра известен своими разнообразными программами. Музыканты исполняют, как классическую музыку, так и марши, танцевальную музыку, фрагменты из оперетт, эстрадные и джазовые композиции, народные песни в обработке, тематические музыкальные программы для детей. Оркестр неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, принимал участие в музыкальных и патриотических фестивалях.