В Белгородском онкодиспансере — очередная вспышка коронавируса. Фото: "КП" Архив

В Белгородском областном онкодиспансере зафиксировали очередную вспышку коронавирусной инфекции — COVID-19 заразились 9 сотрудников диспансера. Одно из отделений было закрыто карантин, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, ссылаясь на главу регионального департамента здравоохранения Наталию Зубареву.

Наталия Зубарева отметила:

- Всего в хирургическом блоке областного онкодиспансера 12 отделений. В одном из них был выявлен занос инфекции: из 16 сотрудников 9 заболели ковидом, поэтому было принято решение о приостановлении госпитализации в это отделение. Но уже с сегодняшнего дня оно открыто, оно находилось в недельном карантине.