Сотрудники белгородского Россельхознадзора вернули на Украину кошек, собак и пиявок

13 кошек и собак, а также партию медицинских пиявок пытались переправить через границу без сопроводительных документов. Фото: "КП" Архив

Через пункт пропуска «Нехотеевка» гражданин Украины в своем легковом автомобиле пытался нелегально переправить 13 кошек и собак. Сотрудники Россельхознадзора вернули на Украину и их, и партию медицинских пиявок, которую также нелегально пыталась провести жительница Киева.

В пресс-службе ведормства рассказали, что четвероногих пассажиров мужчина вез в клетках в салоне авто. Разрешения на ввоз и необходимых сопроводительных документов у хозяина живого груза не было. мужчина не предоставил. Жительнице Киева, которая попыталась переправить пиявок без соответствующих документов, также пришлось возвращать их на территорию своей страны.