Старооскольская лесопромышленная компания оплатила более полумиллиона рублей материального ущерба за ДТП. Фото: "КП" Архив

Чтобы избежать мер принудительного исполнения, а также взыскания исполнительского сбора, старооскольская лесопромышленная компания оплатила материальный ущерб, причиненный в результате ДТП в установленные сроки. Сумма составила более полумиллиона рублей.

Накануне судебный пристав-исполнитель вручил представителю компании постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения. Под контролем судебных приставов в установленный для добровольного исполнения срок задолженность была оплачена в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

УФССП России по Белгородской области напоминает, что требования исполнительного документа должны быть исполнены в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о возбуждении исполнительного производства. Оплата задолженности в добровольный срок помогает избежать дополнительных финансовых затрат.