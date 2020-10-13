За сутки коронавирусом в Белгородской области заразились 13 детей. Фото: "КП" Архив

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Белгородской области говорили на прошедшем брифинге 12 октября. Так, из всех 77 новых заразившихся пациентов за минувшие сутки 13 — несовершеннолетние. Детей отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, что ранее в регионе на карантин отправили 29 классов, в которых учится 752 школьника. Также на смешанный режим работы перешел Белгородский университет. В области по распоряжению заместителя губернатора ужесточают противоэпидемические меры. В частности, будут строго проверять соблюдение масочного режима и других рекомендаций Роспотребнадзора в торговой сети. Транспортникам рекомендовали выдавать маски тем пассажирам, у которых их нет.