Белгородские сотрудники «Мираторга» приняли участие в «Поле чудес»

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В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудникам предприятия агрохолдинг сделал необычный подарок - участие во всеми любимой телепередаче. В специальном выпуске шоу «Поле Чудес» попробовали свои силы самые эрудированные специалисты «Мираторга» из Белгородской, Курской, Калининградской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Три тройки игроков соревновались между собой не только за главный приз игры — автомобиль, но и в оригинальности выступлений музыкальных коллективов и привезенных на программу презентов, которыми может похвастаться родной край. Помимо талантливых коллег, приехавших поддержать игроков песней и танцем, на сцене «Поля Чудес» выступили не менее талантливые дети сотрудников — и сольные номера, и танец в исполнении детского коллектива «Бусинки» из корпоративного детского сада «Уютный» были приняты на «ура». В числе же традиционных необычных подарков Леониду Якубовичу — и тележка свежих овощей с полей «Мираторга» из Тульской области, и годовой запас кормов для его пушистых питомцев, и даже двухнедельный поросенок, который, по просьбе ведущего, теперь назван Аркадьичем.

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