В Белгородской области в селе Белый Колодезь на пожаре погиб мужчина

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На минувшей неделе в регионе огнеборцы ликвидировали 8 пожаров в жилых помещениях. К сожалению, 1 человек погиб. Смертельный случай произошел на пожаре в селе Белый Колодезь Вейделевского района по улице Красивая. Сразу после вызова к месту происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 20, добровольная пожарная команда села Белый Колодезь и добровольная пожарная дружина Белоколодезского сельского поселения. В результате происшествия огнем оказалась повреждена кухня на площади 12 квадратных метров квадратных. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Спасатели отмечают, что, как правило, основные причины возгораний в жилье – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварийный режим работы электросетей, быстрее всего, привел еще к одному пожару — по улице Апанасенко в Белгороде в двухкомнатной квартире на втором этаже 5-этажного дома. Неисправность отопительный печей и дымоходов — к пожару в селе Крюк Новооскольского городского округа по улице Центральная. Огонь повредил кровлю дома.

Также спасатели выезжали на пожары, которые произошли в селе Архангельское Шебекинского городского округа по улице Комсомольская, в Губкине по улице Пушкина, в поселке Вейделевка по улице Свободы, в селе Роговатое Старооскольского городского округа по улице Докучаева.

К сожалению, по время пожара , который произошел в жилом доме в селе Валуйчик Красногвардейского района по улице Мира, пострадала женщина 1948 года рождения. На ликвидацию пожара незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 44, добровольная пожарная команда «Ливенское казачье хуторское общество» и добровольная пожарная дружина. Огонь охватил площадь дома в 56 метров квадратных. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.