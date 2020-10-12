Старооскольского алиментщика, скрывавшегося от уплаты долга, подвела «всемирная паутина»

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебным приставам Старого Оскола удалось найти должника, который скрывался от уплаты алиментов. Горе-папаши скрывался, но вот желание пользоваться интернетом его подвело.

На исполнении в Старооскольском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. По решению суда, должник должен выплачивать ¼ часть всех видов заработка. Но отец-должник официально нигде не работал, добровольно денежные средства не перечислял, в результате образовалась задолженность более 200 тысяч рублей.

Неоднократные выходы по месту жительства должника не приносили результата. Тогда судебные приставы объявили должника в розыск, ограничили его в праве на выезд за пределы страны. Также, в целях установления места регистрации должника, судебные приставы отправил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, в том числе был отправлен запрос операторам кабельного телевидения и сети интернет на предмет возможного заключения договора оказания услуг.

Вскоре от интернет-провайдера поступил ответ, что разыскиваемый заключил договор на подключение сети интернет в микрорайоне Северном Старооскольского района. Безответственный отец был задержан и доставлен к судебным приставам. Мужчина привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). По решению суда за неуплату алиментов должнику назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.