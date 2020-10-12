В Белгороде откроется V Межрегиональная выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле». Фото: "КП" Архив

16 октября в Выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие V Межрегиональной выставки-конкурса на соискание премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства. Выставка посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вниманию посетителей выставочного зала в экспозиции будут представлены произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и храмового искусства, созданные за последние 2 года художниками из Воронежской, Брянской, Тамбовской, Курской, Орловской, Липецкой и Белгородской областей. Всего на выставке представлено более 130 работ.

Традиционно выставка будет экспонироваться на двух выставочных площадках: в Белгородском государственном художественном музее и Выставочном зале «Родина». И торжественное открытие также пройдет и в Белгородском государственном художественном музее, и в МБУК «Выставочный зал «Родина».

Экспозиция в Выставочном зале «Родина» будет доступна посетителям до 8 ноября.