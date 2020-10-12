85 ландшафтных пожаров ликвидировали белгородские огнеборцы на минувшей неделе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На минувшей неделе в Белгородской области было зарегистрировано 85 случаев загорания сухой травы и камыша, причинами которых, в большинстве случаев, стали нарушение требований пожарной безопасности и поджог. Наиболее сложная пожароопасная обстановка в течение минувших выходных продолжала складываться на территории Шебекинсокго, Валуйского, Грайворонского роайонов, Староосокльского, Губкинского, городских округов.

Горела сухая трава также в Красногвардейском, Красненском, Белгородском районах и в Белгороде. Только за субботу и воскресенье в регионе зафиксировано 16 ландшафтных пожаров на площади около 14 гектаров. На трех человек, действия которых привели к ландшафтным пожарам, составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КОАП РФ и вынесено административное наказание в виде штрафа.

К счастью в Белгородской области благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений, перехода огня на жилой сектор и лесной фонд удалось не допустить.